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華城營收／1月12.75億元、年增89.0% 創同期新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

華城（1519）持續接獲台電強韌電網計畫釋單，變壓器等重電設備外銷美國電力公司也有斬獲，10日公布1月自結合併營收達12.75億元、年增89.0%，不但未受農曆春節工作天數減少影響，還改寫同期新高。

台電強韌電網計畫、外銷及綠能產業，是華城近幾年營收及獲利成長的三大動能。華城表示，1月營收成長主因是公營(台電)及外銷案依客戶交期認列。

川普當選美國總統以來，敦促美國電力公司加速下單，華城訂單不減反增，去年第4季新增訂單超過百億元，而目前在手訂單超過300億元，集團已開始接2027、2028年訂單。

展望2025年，華城指出，將持續擴增外銷比重、降低工程比重，擴增產能部分至少達30%以上，其中大部分規劃在外銷市場；華城2024年母公司外銷營收占比約45%，預估2025年將突破50%。

華城2024年12月合併營收達35.08億元、年增36.2%，創單月營收歷史新高，全年合併營收202.03億元、年增45.3%，亦刷新歷史新高紀錄。法人預估，華城今年營收至少看增三成以上，毛利率可望突破40%。

營收 華城

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