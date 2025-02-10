世芯1月合併營收月減27% 中長期樂觀
特殊應用IC（ASIC）設計服務商世芯-KY（3661）昨（10）日公布元月合併營收為32.6億元，下探近11個月來低點，月減27.3％，年減3.3％，是2022年5月以來，首次出現單月業績呈現年減態勢。
世芯受惠於雲端服務供應商（CSP）自製晶片風潮，美系CSP大客戶的AI晶片訂單為其前兩年業績帶來爆發性成長，去年營收年增約七成，不但改寫新高，並首度突破500億元大關。
不過，前述美系大客戶的7奈米製程AI晶片案，已進入產品生命周期尾聲，即使有另一美系IDM廠的5奈米製程AI加速器晶片案接棒提供主力支撐，相關動能的實際貢獻仍待評估，因此外界大多預期世芯今年的表現可能因此較為平淡。
法人仍樂觀世芯中長期營運。近期市場傳出該公司承接美系CSP大客戶的3奈米製程AI晶片即將設計定案，可望於2026年初量產。
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