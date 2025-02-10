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富邦媒、網 家同步衰退
電商雙雄富邦媒（8454）、網家昨（10）日公布元月業績，受農曆年假期長達九天，消費者轉向實體及觀光旅遊影響，富邦媒降至91.5億元，月減6.2%，年減5.4%，罕見呈現年比衰退；網家為28.97億元，月減17.4%，年減17.5%。
富邦媒表示，今年春節較往年提早，且連假長達九天，帶動消費型態轉向實體零售與觀光旅遊，進而影響該公司營收表現，受基期差異影響，年增率未能直接反映營運趨勢。
富邦媒強調，儘管假期因素帶來短期波動，富邦媒自去年起積極拓展多元零售模式，涵蓋購物網、電視購物、mo 店+、數位廣告與直播等業務，並持續優化供應鏈與數據導向的經營策略。這些新業務正逐步發酵，帶來長期成長動能。
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