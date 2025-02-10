中華電 EPS 0.44元冠同業

電信三雄昨（10）日公布元月營收略有起伏，但獲利年增率表現亮眼，龍頭中華電信單月每股純益0.44元，攀上近八年同期新高，蟬聯電信業每股獲利王；台灣大及遠傳分別受惠於合併綜效延續，獲利年增近一成，台灣大每股純益0.38元，遠傳為0.3元。

中華電信元月合併營收181.9億元，月減27.3%，年增1.5%；歸屬母公司業主淨利為34.3億元，年增8.2%，每股純益0.44元，營收、獲利超越財測目標。

中華電信表示，固網寬頻業務持續受惠高速網路需求強勁，300Mbps以上高速用戶數年增16.8%，5G客戶數持續增加，行動服務年增2%，受惠影視平台訂閱數因2024年熱門賽事轉播快速攀升，帶動加值服務營收達雙位數增長。

台灣大元月合併營收164.6億元，月減4.1%，年減2.9%；EBITDA為35.9億元，年減2.3%；營業利益17.8億元；稅後純益11.6億元，年增10.1%，每股純益0.38元。

台灣大表示，元月行動服務營收持續年增，智慧手機月租ARPU較去年同期提升，月租用戶月退租率更為歷史新低、僅0.58%，電信營業利益年增35%，推升獲利表現。

遠傳元月合併營收86.59億元，月減13.34%，年減3.1%；合併EBITDA為31.19億元，年增4.5%；稅後純益10.71億元，年增9.6%，每股純益0.3元，延續穩健成長動能，月租型用戶5G滲透率43.4%，穩居業界第一，ARPU自遠亞合併以來年成長率首次轉為正成長，穩居業界之冠，帶動整體行動服務營收年成長率達2.4%。