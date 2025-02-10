勤誠元月營收 同期新高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告元月營收11.2億元，雖因農曆年長假導致工作天數減少而月減30.5%，仍是歷年最旺的元月，年增0.5%。

展望後市，勤誠表示，終端客戶需求十分強勁，在多元產品規劃及全球製造布局效益帶動下，對全年營運成長充滿信心。

勤誠引用研調機構資料指出，去年全球伺服器出貨量1,490萬台，年增3.2%，重回增長軌道；2025年首季雖受工作天數影響且為淡季，惟考量主要雲端服務供應商（CSP）及品牌廠供需狀況，預期全球伺服器出貨衰退幅度應較往年同期溫和。

勤誠強調，該公司長期經營多元客戶，包含CSP、系統整合商（SI）、通路客戶等，並積極發展新客戶與新專案，近兩年受惠AI應用資本支出激增，積極參與各項專案的設計與生產，力求在科技發展趨勢下協助整體供應鏈發展，同步延伸挖掘前沿商機，優化營運成果。

勤誠並預告，今年將首次參與輝達將於美西時間3月17日舉辦的GTC大會，由執行長陳亞男帶隊參加，現場展示與輝達合作MGX最新產品。