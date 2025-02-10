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鴻準1月合併營收月下滑43% 失守百億元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

鴻海集團旗下金屬機殼大廠鴻準（2354）昨（10）日公告元月合併營收跌破百億元大關、降至85.03億元，未如市場預期持續衝高，並且較去年12月大幅衰退43.9%，終止連三月走揚，但較去年同期成長146.6%。

鴻準元月營收幾乎比去年12月腰斬，外界推測，有可能是大客戶任天堂Switch 2新機已結束首波拉貨動能所致，預料任天堂要等新品上市後看市場反映，才會決定是否追加訂單。

鴻準去年11、12月單月業績展現旱地拔蔥強勁態勢，連續二個月衝上百億元大關，當時市場普遍認為是任天堂開始為Switch 2新機拉貨，帶動鴻準業績快速攀升。

任天堂新機Switch 2即將在4月2日發表，為因應市場需求，任天堂社長古川俊太郎拍胸脯保證，「會準備足以滿足市場需求的產品數量」。供應鏈消息也指出，Switch 2的備貨量將較前代機種翻倍成長。

Switch問世以來，至今已逾八個年頭，因此新機消息一出，吸引眾多粉絲目光，預料開賣後仍會颳起一陣搶購風潮，加上屆時會有許多新遊戲搭配上市，有助於刺激買氣向上。

業界人士認為，鴻準營收能否持續成長的關鍵在於Switch 2開賣後的銷售狀況，若優於市場預期，任天堂勢必會追加訂單，但若低於市場預期，對供應鏈的業績挹注也會相對較小。

Switch 鴻準

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