仁寶1月合併營收月減13% 探近三年低點

代工大廠仁寶（2324）昨（10）日公告元月合併營收為553.3億元，下探近33個月低點，月減13.6%，也比去年同期衰退13.63%，主要受農曆年工作天數減少及傳統淡月等因素影響，導致PC出貨量下滑。

仁寶元月PC出貨量200萬台，月減13%，年減20%。仁寶表示，隨著淡月因素消除，2、3月PC出貨量將逐步向上，仍維持先前預期，受到去年第4季基期較低影響，本季PC出貨量將季減個位數百分比至10%。

仁寶目前與多家晶片廠商合作，由仁寶設計的AI PC市場占有率約60%到70%，由於近期中國大陸AI新創公司DeepSeek的技術突破，隨著AI訓練成本有機會逐步下降，帶動邊緣AI應用發酵，有利AI PC滲透率提升，帶動仁寶PC出貨升溫。

仁寶總經理伯納多羅先前表示，仁寶接下來將進行非常多投資，包括AI整合內部產品開發等，未來在PC產業也有非常多的機會，雖然過去一年換機潮並未發生，但相信接下來一年可以期待，2025年市場會有更多的成長，預估2026年AI PC滲透率將達到四成。

仁寶去年未能入列輝達GTC大會的AI伺服器供應鏈，今年為首度揮軍GTC，備受市場關注。