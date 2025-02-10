變壓器出貨助攻1月營收 士電締新猷華城創同期高
重電大廠1月自結營收紛紛創高，其中士林電機約新台幣42.48億元，月增22.8%、年增8.7%，創歷史單月新高；華城電機單月營收12.75億元，年增89.01%，創同期新高，主要受惠變壓器出貨強勁，無畏農曆春節工作天數減少因素。
產業人士分析，華城受惠外銷北美變壓器訂單需求強勁，美國大型變壓器單價維持高檔，士電也持續受惠台電電網計畫對變壓器等關鍵元件訂單拉貨。
華城先前預估，今年外銷營收占比有機會突破50%，訂單能見度看到2027年至2028年，人工智慧（AI）資料中心和伺服器增加算力以及電力需求，也帶動華城重電出貨。
士電積極擴充大型變壓器新廠產能，規劃今年第1季設備導入，第2季正式生產，屆時大型變壓器產能可增加30%，因應台電、民間綠能以及外銷市場所需。
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