遠傳1月每股稅後純益0.3元 獲利穩健成長

遠傳電信（4904）10日公布2025年1月營運表現，1月份合併總營收為86.59億元，年減3.1%，月減13.34%；合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）31.19億元，年增4.5%，稅後純益10.71億元，年增9.6%，每股稅後純益0.3元，延續穩健成長動能。

遠傳表示，1月行動通訊業務穩健成長，月租型用戶5G滲透率逐月攀升至43.4%，持續穩居業界第一。月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）自遠亞合併以來年成長率首次轉為正成長，並穩居業界之冠，帶動整體行動服務營收年成長率達2.4%，為51.01億元，繳出自2021年3月以來連續47個月正成長的佳績。

遠傳表示，1月月租型客戶數穩健成長至678.3萬，流失率再創歷史新低。自遠亞合併啟動至今已滿一年，遠傳透過網路整併、IT系統和客戶歷史資料的整合，得以透徹檢視原亞太門號，尤其在預付卡門號，之使用與管理情形，並加以改進以完善合併後的門號生命週期管理，同時降低遭不當利用的詐騙風險，目前遠亞總用戶數已調整為857.5萬。

遠傳說明，由於預付卡用戶大部分為外籍人士（俗稱外勞卡）與觀光客，對於久未使用的門號遠傳已終止其服務並回收門號；此外，原亞太用戶持有多門號者，在升級轉換為使用遠傳網路後，對於閒置的多餘門號，遠傳同樣進行回收處理。本月清查減少遠傳和亞太共同在外流通門號數量約45萬門，但對實際營收並無任何影響。門號是珍稀資源，回收之後仍可釋出重覆利用，促進公共利益。

遠傳強調，致力推出豐富創新的數位服務，除了「遠傳心生活」App整合食衣住行、娛樂與理財服務，一站式滿足用戶的多元需求，已成為全台代表性的行動生活平台；遠傳日前更攜手台灣交易量最大的虛擬貨幣平台「MaiCoin」，聯手推出「遠傳抽比特 幣迎新春」活動，送出總值約450萬新台幣的比特幣大禮，為用戶開啟理財新篇章！未來將持續拓展年輕用戶市場，將區塊鏈技術融入日常應用，強化用戶安全，帶動普及發展。