台台併綜效持續發酵 台灣大1月EPS 0.38元、年增一成

台灣大（3045）公布2025年1月營運表現，行動服務營收持續年增，智慧型手機月租ARPU不論來自台灣之星用戶或台灣大既有用戶，皆較去年同期提升，月租用戶月退租率更創下歷史新低，僅0.58%。獲利方面，電信營業利益年增35%，表現亮眼，帶動1月合併稅後淨利成長10%。

台灣大旗下momo富邦媒（8454）受連假長達9日，帶動消費型態轉向實體零售與觀光旅遊，進而影響單月營收表現，營收罕見呈現年衰退，台灣大1月自結合併營收164.6億元，月減4.1%，年減2.9%，EBITDA為35.9億元，年減2.3%，營業利益17.8億元，稅後純益11.6億元，年增10.1%，稅後EPS為0.38元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，持續落實合併綜效，5G涵蓋以及網路品質皆較合併前提升。為吸引及服務更多高資費5G用戶，公司將持續提升5G網路品質及用戶滿意度，董事會已通過2025年度資本支出計劃，共計85.79億元，其中電子商務相關資本支出為6.86億元，餘為行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網、數位電視。

台灣大強調，全面落實氣候治理，連續5年獲得CDP(Carbon Disclosure Project, 國際碳揭露計畫)氣候變遷評比最高等級A級肯定，永續表現領先全球，在16大評分類別中，台灣大共有13項獲得最高評級A，包括範疇一、二、三排放、排放驗證、環境政策、減排措施與低碳產品、環境外部性定價、商業策略、企業治理及風險與機會揭露等，A級占比高達81.25%，刷新近年台灣大CDP成績歷史紀錄。

因應未來能源趨勢，台灣大表示，與泓德能源展開智慧儲能及能源管理戰略合作，從光電、儲能到能源管理，提供一站式服務，賦能企業用戶實現智慧調節用電、降低超約罰款、提供停電備援、因應電價政策及實現永續目標等五大效益，加速台灣潔淨能源發展，邁向淨零。

此外，全台民眾引頸期盼的燈會活動，台灣大提早備援網路，含桃園舉行的台灣燈會、台北中山堂之2025台北燈節、於大都會公園之新北市燈會、花蓮市日出大道之花蓮太平洋燈會、於臺中市中央公園的2025台中臺灣元宵燈會「蛇現幸福」、在南投縣會展中心之2025南投燈會、高雄冬日遊樂園高雄燈會、屏東燈會，動員數百位工程人員進行全天候24小時的網路監控，並藉由網路流量監控及AI大數據分析，依據使用需求的高峰期進行資源優化調度，保障用戶連線品質，讓用戶以最通順、暢快的網路，將年節氣氛與光影饗宴分享給親朋好友。