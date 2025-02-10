聯發科1月營收突破500億元 創歷年同期新高
聯發科(2454)今日公布1月營收，受惠提前備貨需求拉動，1月合併營突破500億元大關，達511.44億元，月增22.7%、年增14.94，創歷年同期新高。
聯發科稍早在法說會上提出首季預測，本季中國大陸智慧型手機補貼方案將帶動優於季節性的需求，預期手機業務將微幅成長。同時，智慧裝置平台業務將穩健增長，主要來自無線及有線連結產品、運算裝置的穩定需求，以及產品組合優化的動能。不過，電源管理晶片業務則可能因季節性因素而下滑。聯發科預估，第1季營收(以1美元兌換新台幣32.5元計算)將介於1,408億元至1,518億元，季增2%至10%，年增6%至14%。毛利率預估為47%(±1.5%)，單季費用率則約為29%(±2%)。
聯發科認為，隨著更多手機採用天璣9400和9300系列晶片，全球智慧型手機出貨量的成長幅度將與2024年相當，5G滲透率則可望從60%中段(mid-60s%)提升至60%高段(high-60s%)。加上更多5G與高階AI晶片導入，產品組合持續優化，整體平均售價(ASP)將受惠於高端產品的占比提升，今明年展望樂觀。
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