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大同1月營收35.6億元 攀近7年同期新高

中央社／ 台北10日電

大同公司今天公告1月合併營收新台幣35.6億元，創近7年同期新高，因今年春節假期提早，工作天數較少，單月營收較12月減少16.9%、年增6%。

大同統計，集團各子公司及事業群先前布局策略逐漸發酵，尤其電力事業群在2025新年度首月即見毛利率繼續成長，其中，重電、電表及商用空調毛利率比前期和去年同期都見攀升。

大同表示，電力事業群1月營收表現持續亮眼，智慧電表受惠台電標案交貨時程，較12月與去年同期皆呈現雙位數成長。之前取得馬來西亞電力公司及日本第2世代智慧電表訂單，預計今年度陸續生產交貨，並展現國際布局成效。

商用空調部分，大同指出，受惠節能及高電價效應帶動高效節能空調系統熱銷，營收較去年同期增長逾6%，此系統專為商業大樓、工業廠房及公共設施設計，具備智慧化管理、能耗優化和高效運行特點，滿足各類商業客戶對節能與穩定性的雙重需求。電力核心設備的重電與電纜依台電工程規劃陸續交貨，需求穩定成長。

新能源事業方面，子公司大同智能持續保持成長動能，憑藉320百萬瓦（MW）太陽能電廠，年發綠電約4億度，穩定供給台電及企業使用，奠定穩定營收基礎。

另外，大同說明，與特斯拉（Tesla）合作Powerwall儲能技術等實績經驗，在虛擬電廠（VPP）市場取得領先優勢，將積極爭取工廠表後儲能市場版圖。

大同 太陽能電廠 營收

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