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春節出貨天數少 大聯大、文曄1月營收月減約2成

中央社／ 台北10日電

受農曆春節出貨天數減少影響，IC通路大廠大聯大、文曄今天公布1月營收，皆從去年12月高點下滑約2成，但比起去年同期維持年增。

大聯大公布1月營收新台幣658.3億元，月減21.2%，但比去年同期增加3.2%。

大聯大表示，由於農曆春節工作天數短少影響、客戶於去年底提前備貨，造成公司1月營收較去年12月下滑。但生成式AI迅速發展，推動相關傳統及AI伺服器、電源、PC（個人電腦）、筆電、Android手機等電子零組件需求增加，1月營收較去年同期成長。

文曄今天也公布1月營收777.79億元，從去年12月的高點滑落18.8%，但較去年同期成長5.54%。

文曄財務長林冠男先前表示，AI需求大爆發，帶動公司資料中心以及伺服器相關產品去年營收翻倍成長，文曄去年營收9594.31億元，年增率高達61.38%。展望今年AI伺服器市場維持強勁，加上工業及車用等應用市場逐漸復甦，他看好今年公司營收破兆元不是太大問題。

AI 文曄 營收

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