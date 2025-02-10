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南亞科斥資逾6億元、每股30元投資補丁科技 開拓HBM市場

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
南亞科位於林口總部。圖／聯合報系資料照片
南亞科位於林口總部。圖／聯合報系資料照片

記憶體大廠南亞科（2408）今日公告，斥資逾6億元每股30元投資補丁科技，持股比例約35.8%；南亞科提到，為拓展新興人工智慧AI晶片市場商機，公司與補丁公司進行策略合作開發客製化超高頻寬記憶體（HBM），並投資補丁公司。

南亞科公告，補充113年12月18日董事會決議投資補丁公司普通股公告，事實發生日：114/2/10~114/2/10，交易數量、每單位價格及交易總金額：交易單位數量：20,396仟股；每股交易價格：新台幣30元；交易總金額：新台幣611,880仟元。

南亞科公告，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：20,396仟股，金額：新台幣611,880仟元，持股比例：約35.8%，資金來源：自有資金。

南亞科 新台幣

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