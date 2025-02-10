日月光投控營收／1月494.44億元、月減6.5% 優於去年同期

日月光投控（3711）今日公布1月營收494.44億元，月減6.5%，但優於去年同期，年增4.3%。

先前美國拜登政府卸任前由美國商務部工業安全局（BIS）祭出封測白名單，台積電（2330）並向眾多大陸IC設計廠發出限制令，若大陸IC設計廠開發的16奈米以下產品未在BIS封裝廠白名單封裝，台積電將不會接單及出貨。法人看好，龍頭廠日月光投控等將有望受惠。

大陸市場先前已傳出，多家大陸設計公司接獲台積電發出通知，從2025年1月31日起，若16奈米及以下的相關產品未在BIS白名單中的「approved OSAT（獲認證第三方封裝企業）」 進行封裝，且台積電未收到來自該封裝廠的認證簽署副本，則這些的產品發貨將被暫停，相關情況導致不少大陸廠商將封裝部分轉移至美國BIS白名單上的企業生產，才能取得台積電產能支援，台積電發貨限制，將使中國大陸相關晶片的生產和封裝環節變得更加透明，也有助於在白名單上的企業發展。