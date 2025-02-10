快訊

下周生效！法務部調查局人事異動 16中階主管名單出爐

南韓蔚山儲油槽爆炸釀1死1傷 代理總統指示盡力滅火

過年半夜頻傳剁菜聲 分屍案凶嫌吐「大嫂不再討房子」疑爭房產被殺

日月光投控營收／1月494.44億元、月減6.5% 優於去年同期

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

日月光投控（3711）今日公布1月營收494.44億元，月減6.5%，但優於去年同期，年增4.3%。

先前美國拜登政府卸任前由美國商務部工業安全局（BIS）祭出封測白名單，台積電（2330）並向眾多大陸IC設計廠發出限制令，若大陸IC設計廠開發的16奈米以下產品未在BIS封裝廠白名單封裝，台積電將不會接單及出貨。法人看好，龍頭廠日月光投控等將有望受惠。

大陸市場先前已傳出，多家大陸設計公司接獲台積電發出通知，從2025年1月31日起，若16奈米及以下的相關產品未在BIS白名單中的「approved OSAT（獲認證第三方封裝企業）」 進行封裝，且台積電未收到來自該封裝廠的認證簽署副本，則這些的產品發貨將被暫停，相關情況導致不少大陸廠商將封裝部分轉移至美國BIS白名單上的企業生產，才能取得台積電產能支援，台積電發貨限制，將使中國大陸相關晶片的生產和封裝環節變得更加透明，也有助於在白名單上的企業發展。

IC設計 台積電

延伸閱讀

反對川普對台晶片課稅 趙美心：台灣是重要民主夥伴

川普打算周一宣布對所有鋼鋁進口課徵25％關稅

川普開除國家檔案局長 自兼甘迺迪中心主席：表演不准反串

規模達50億元快充站興建計畫喊停 美國電動車產業受影響

相關新聞

台積電地震影響說明 初估首季將認列相關損失約53億元

台積電（2330）10日針對1月21日的地震及之後包括農曆春節期間的多次餘震提出說明，強調晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區...

台積電公布1月地震損失達53億元…首季營收目標不變 但會趨接近低標

台積電（2330）今（10）日公布2025年1月合併營收為2932.88億元，月增加了5.4%，年增35.9%。台積電同...

台達電營收／1月373.86億元、月減3.5% 為同期新高

台達電（2308）10日公布元月營收373.86億元，年成長15%，月減3.5%，為同期新高。主要拉貨動能來自AI伺服器...

鴻海營收／1月5,387億元、同期次高AI雲端產品拉貨動能強

鴻海（2317）10日公布1月營收5,387億元，歷年同期次高，年增3.16%，月減17.74%。主要是受惠AI雲端產品...

崇越科技1月營收55.5億元 創單月新高

崇越（5434）今公布1月合併營收創新高達55.5億元，月增1.8%，年增大幅成長37%。

凱碩營收／1月0.57億元、年增438.1% 市場需求大增所致

老牌電子大廠金寶（2312）旗下「小金雞」網通大廠凱碩（8059）近年持續在產品線上積極部署，隨著逐步入手相關訂單，也成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。