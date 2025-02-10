快訊

下周生效！法務部調查局人事異動 16中階主管名單出爐

南韓蔚山儲油槽爆炸釀1死1傷 代理總統指示盡力滅火

過年半夜頻傳剁菜聲 分屍案凶嫌吐「大嫂不再討房子」疑爭房產被殺

圓裕1月營收創近6個月高 鉅橡逢產業淡季

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB族群廠商1月營收陸續公布，軟板廠圓裕（6835）10日公告1月份合併營收2.18億元，月增加5.52％、並較去年同期成長18.46％，創近6個月新高，單月營收更是連續12個月呈現年增正成長表現。至於PCB相關絕緣材料大廠鉅橡（8074）10日公告2025年1月合併營收新台幣9,943萬元，因農曆春節假期，工作天數減少一周，致單月合併營收較上月與去年同期減少。

圓裕提到，商用筆電、軍工規、消費性電子三大應用產品陸續復甦，圓裕在工作天數較少的情況下，1月份營收仍有年增、月增的雙成長表現，三大應用產品之外，圓裕近年布局的車用電子、高頻高速應用產品也陸續開始貢獻營收，今年營收將保持成長力道。

圓裕提到，以高度客製化的利基產品為主，在商用筆電領先復甦之後，工規手持、消費性產品也於去年第4季起見到溫和復甦，AI帶動終端產品規格升級換機潮的期待下，今年三大應用產品均將受惠。其中，工規手持、消費性產品有新機種開始出貨，車用電子出貨逐步增加，加上高頻高速應用產品今年開始貢獻營收，1月份營收表現淡季不淡，下半年旺季表現更值得期待。

圓裕提到，在泰國設立第二生產基地，第一期先建置後段SMT製程，預計將於第3季開始量產，目前進度符合預期，今年也將可見到泰國廠貢獻營收。泰國廠SMT後段製程量產後，將減少SMT後段製程外包，有利毛利率提升。接續第二期將建置軟板產能，未來再增加泰國廠軟板產能，兩大生產據點的營運規模擴大效益可期。

鉅橡方面，公司說明適逢農曆春節假期工作天數減少，然鉅橡PCB高階材料客戶仍於1月中上旬給予適度的備貨需求，特別是台灣市場的出貨表現維持高檔，昆山廠區則因應物流作業，拉貨動能提早至去年12月啟動，使1月出貨恢復常態性水平，加上台灣建材市場第1季進入淡季需求減緩，得鉅橡1月合併營收9,943萬元。

鉅橡提到，隨著AI、伺服器與雲端需求提升，加上地緣政治與東南地區的投資優惠政策，吸引台灣PCB大廠積極往東南亞地區投資設廠，鉅橡憑藉高市占率，與台灣為生產基地優勢，於PCB大廠海外新廠逐步啟動，將有機會爭取新的訂單機會。展望第1季，鉅橡將持續關注PCB高階材料客戶庫存去化狀況，雖第1季逢產業淡季，將以優化產品組合，以期第1季營運正向。

PCB 營收 鉅橡

延伸閱讀

台泥元月營收年增68.7%、創同期新高 亞泥台灣市場表現優於去年

保瑞營收／1月16.3億元 月減17.5%、年增約33.6%

上銀、大銀微 四檔耀眼

東陽營收／1月自結合併營收22.3億迎開門紅 創史上農曆春節最高紀錄

相關新聞

台積電地震影響說明 初估首季將認列相關損失約53億元

台積電（2330）10日針對1月21日的地震及之後包括農曆春節期間的多次餘震提出說明，強調晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區...

台積電公布1月地震損失達53億元…首季營收目標不變 但會趨接近低標

台積電（2330）今（10）日公布2025年1月合併營收為2932.88億元，月增加了5.4%，年增35.9%。台積電同...

台達電營收／1月373.86億元、月減3.5% 為同期新高

台達電（2308）10日公布元月營收373.86億元，年成長15%，月減3.5%，為同期新高。主要拉貨動能來自AI伺服器...

鴻海營收／1月5,387億元、同期次高AI雲端產品拉貨動能強

鴻海（2317）10日公布1月營收5,387億元，歷年同期次高，年增3.16%，月減17.74%。主要是受惠AI雲端產品...

崇越科技1月營收55.5億元 創單月新高

崇越（5434）今公布1月合併營收創新高達55.5億元，月增1.8%，年增大幅成長37%。

凱碩營收／1月0.57億元、年增438.1% 市場需求大增所致

老牌電子大廠金寶（2312）旗下「小金雞」網通大廠凱碩（8059）近年持續在產品線上積極部署，隨著逐步入手相關訂單，也成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。