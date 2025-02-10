圓裕1月營收創近6個月高 鉅橡逢產業淡季

PCB族群廠商1月營收陸續公布，軟板廠圓裕（6835）10日公告1月份合併營收2.18億元，月增加5.52％、並較去年同期成長18.46％，創近6個月新高，單月營收更是連續12個月呈現年增正成長表現。至於PCB相關絕緣材料大廠鉅橡（8074）10日公告2025年1月合併營收新台幣9,943萬元，因農曆春節假期，工作天數減少一周，致單月合併營收較上月與去年同期減少。

圓裕提到，商用筆電、軍工規、消費性電子三大應用產品陸續復甦，圓裕在工作天數較少的情況下，1月份營收仍有年增、月增的雙成長表現，三大應用產品之外，圓裕近年布局的車用電子、高頻高速應用產品也陸續開始貢獻營收，今年營收將保持成長力道。

圓裕提到，以高度客製化的利基產品為主，在商用筆電領先復甦之後，工規手持、消費性產品也於去年第4季起見到溫和復甦，AI帶動終端產品規格升級換機潮的期待下，今年三大應用產品均將受惠。其中，工規手持、消費性產品有新機種開始出貨，車用電子出貨逐步增加，加上高頻高速應用產品今年開始貢獻營收，1月份營收表現淡季不淡，下半年旺季表現更值得期待。

圓裕提到，在泰國設立第二生產基地，第一期先建置後段SMT製程，預計將於第3季開始量產，目前進度符合預期，今年也將可見到泰國廠貢獻營收。泰國廠SMT後段製程量產後，將減少SMT後段製程外包，有利毛利率提升。接續第二期將建置軟板產能，未來再增加泰國廠軟板產能，兩大生產據點的營運規模擴大效益可期。

鉅橡方面，公司說明適逢農曆春節假期工作天數減少，然鉅橡PCB高階材料客戶仍於1月中上旬給予適度的備貨需求，特別是台灣市場的出貨表現維持高檔，昆山廠區則因應物流作業，拉貨動能提早至去年12月啟動，使1月出貨恢復常態性水平，加上台灣建材市場第1季進入淡季需求減緩，得鉅橡1月合併營收9,943萬元。

鉅橡提到，隨著AI、伺服器與雲端需求提升，加上地緣政治與東南地區的投資優惠政策，吸引台灣PCB大廠積極往東南亞地區投資設廠，鉅橡憑藉高市占率，與台灣為生產基地優勢，於PCB大廠海外新廠逐步啟動，將有機會爭取新的訂單機會。展望第1季，鉅橡將持續關注PCB高階材料客戶庫存去化狀況，雖第1季逢產業淡季，將以優化產品組合，以期第1季營運正向。