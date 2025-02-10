和碩營收／消費性電子業務帶動 元月月增2.81%

和碩（4938）10日公布今年元月營收，月增2.81%，主要受惠如微軟（Microsoft）Xbox系列及Surface平板出貨皆有成長，帶動和碩消費性電子業務增長所致，展望後市，展望今年首季營運，由於進入傳統淡季，法人預估，和碩本季營收相較上季將雙位數衰退。

和碩今日公布今年元月營收1,053.22億元，月增2.81%、年減3.69%。

和碩表示，今年元月營收月成長，主要受惠消費性電子業務增長，至於業績相較去年同期下滑，主要是因通訊業務衰退所致。

法人分析，和碩消費性電子訂單有成長態勢，如微軟家用遊戲主機Xbox系列及Surface平板出貨皆有成長。至於通訊業務下滑，主要仍是因和碩集團持續淡出iPhone製造策略有關。

和碩共同執行長鄧國彥先前預估，從消費性電子產品來看，今年將有不少新品推出，和碩2024年該業務是谷底，預期2025年營運將往上走。

和碩今年元月NB出貨61萬台，低於去年12月的75萬台，主要是因進入傳統淡季，及農曆春節工作天數減少影響。

展望本季，由於進入傳統消費性電子淡季，法人預估，和碩本季營收相較上季將雙位數衰退。

展望2025年，和碩共同執行長鄧國彥先前表示，今年應該是AI PC快速成長的一年，應用也會越來越多，預期將帶動和碩資訊產品業務增長。

鄧國彥指出，通訊產品類方面，2024年網通表現較疲弱，但隨著公司在5G、6G、WiFi 7或5G專網事業都有一些進展，和碩今年在網通業務將有一定成長幅度。而智慧手機產品則依據客人需求作相對應調整。