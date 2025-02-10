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鴻海營收／1月5,387億元、同期次高AI雲端產品拉貨動能強
鴻海（2317）10日公布1月營收5,387億元，歷年同期次高，年增3.16%，月減17.74%。主要是受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，預估第1季表現將優於過去五年平均水準。
展望第1季，鴻海表示，即使2024年第4季營收創下歷年單季新高，且已逐步進入傳統淡季，但目前對於第1季的能見度優於前月，故預期本季季節性表現，將優於過去五年平均水準；若相較於去年同期，則將強勁成長。
鴻海1月營收為5,387億元，月減17.74%。其中，「雲端網路產品類別」與上月相比顯著成長，主要是受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁。「元件及其他產品類別」、「電腦終端產品類別」以及「消費智能產品類別」則呈現衰退。
鴻海1月營收，年增3.16%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」相較去年強勁成長，主要是受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，以及主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長。「電腦終端產品類別」較去年表現持平，「消費智能產品類別」則呈現衰退。
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