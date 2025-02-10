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華碩營收／1月月減兩成 顯卡業務看增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

華碩（2357）10日公布今年元月營收，受到農曆新年工作天數減少，及PC產業進入傳統淡季影響，華碩元月集團業績月減20.38%，展望後市，法人指出，在輝達（NVIDIA）新世代顯卡RTX 50系列高階產品於1月底推出，加上初期供不應求，導致新卡價格「驚驚漲」下，有望為華碩今年首季板卡業務增添柴火。

華碩今年元月集團營收為377.48億元，月減20.38%、年增2.95%；品牌營收為343億元、年增1%。

法人指出，華碩元月營收下滑主要受到PC產業進入傳統淡季，及農曆新年工作天數減少影響，但在輝達顯卡新品RTX50系列上市及伺服器業務支撐下，故營收仍較去年同期增長。

伺服器業務方面，2024年前三季華碩伺服器出貨以搭載輝達H100晶片的產品為主，去年10月開始出貨H200產品。GB200伺服器於去年第4季提供少數樣品給客戶驗證，華碩期盼2025年第1季正式增量出貨。

此外，微軟作業系統Windows 10支援即將終止，以及業界看好AI PC滲透率提升等正面因素，市場看好將推動換機潮，進一步拉抬筆電NB整體需求，有利華碩今年PC業務增長。

營收 華碩

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