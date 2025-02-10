仁寶營收／1月553.3億元、年月雙衰 反攻機會全寄託GTC大會

代工大廠仁寶（2324）於10日公告，1月營收為新台幣553.3億元，月減13.6%、年減13.6%，略低於市場預期，不過團隊近年在董事長陳瑞聰的帶領之下，持續提升兩大高毛利產品（AI伺服器、智慧醫療）的比重，並成功獲邀參加晶片大廠輝達（NVIDIA）年度盛會「2025 GTC大會」。展望未來發展，陳瑞聰也看好，仁寶今年在伺服器業務方面，將有至少20%的成長，旗下AI伺服器將聚焦企業市場，並以打進CSP業者為重要目標。

陳瑞聰日前在旺年會上，向媒體及旗下員工們喊話，將正式啟動「三年AI轉型計畫」，預期今年AI伺服器營收將倍數增長，占整體伺服器營收比重跳增為15%至20%。而陳瑞聰也正式將「AI伺服器及車用電子」列為營運第三支腳、新成立第三BG：基礎建設系統事業群，部署重兵約800人，延攬多位伺服器業界資歷20年好手，從機構到散熱提供一條龍解決方案，他期盼透過三年計畫，讓仁寶搖身一變為伺服器大廠，他也預告仁寶「這次一定要跟上」成AI伺服器業界領先群。

事實上，自從陳瑞聰上任以來，外界就可以非常明顯的發現，仁寶已積極朝「AI伺服器」領域以及「智慧醫療」領域擴大布局，而他在接任大位時也向大眾坦言，團隊在AI伺服器的布局落後同業很多，但也宣布會加速前進，擴充伺服器團隊規模以及尋求併購機會，雖然目前營收占比為2％，營收規模在150億、200億之間，不過他也喊出要「後發先至」的堅定信念，並訂下3年伺服器營收達千億大關的目標。

對此，仁寶1月營收雖然繳出年月雙減態勢，但1月本就適逢電子業淡季，並且仁寶已成功卡位輝達將於3月17日在美國聖荷西舉辦的年度盛事「2025年GTC 大會」，因此外界仍看好仁寶後續走勢，而仁寶旗下伺服器團隊也聲明，「很高興能在今年 3 月於聖約瑟舉行的 GTC 2025 上展示，團隊在 AI、HPC 和雲基礎設施方面的最新創新成果」。並喊話「我們正在將『尖端AI 驅動型計算解決方案』帶到這終極舞臺上！」吸引外界關注。