快訊

下周生效！法務部調查局人事異動 16中階主管名單出爐

南韓蔚山儲油槽爆炸釀1死1傷 代理總統指示盡力滅火

過年半夜頻傳剁菜聲 分屍案凶嫌吐「大嫂不再討房子」疑爭房產被殺

台積電地震影響說明 初估首季將認列相關損失約53億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）10日針對1月21日的地震及之後包括農曆春節期間的多次餘震提出說明，強調晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響；初步估計將在今年第1季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約53億元。

台積電在10日收盤後公布1月合併營收2,932.88億元，較上月增加5.4%，較去年同期增加35.9%；同時也提出多次地震的說明。

台積電表示，台灣於1月21日0時許經歷芮氏規模6.4地震，而後（包含農曆春節期間）又有多次相當規模的餘震；台積公司晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。

台積電指出，今年第1季合併營收預期將較趨近250億美元到258億美元展望之低標。初步估計將於2025年第1季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約53億元。

但台積電表示，儘管如此，第1季毛利率仍預計介於57%到59%之間，營業利益率仍預計介於46.5%到48.5%之間。台積電強調，正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變。

台積電10日以平盤1,125元開出，終場收在1,105元，下跌20元，跌幅1.77%。

台積電 地震 晶圓廠

延伸閱讀

曾文水庫旁地震專家憂水庫壽命 水利署感謝將邀現勘

今晨嘉義大埔地震恐影響曾文水庫壽命 專家憂南部用水吃緊

今晨嘉義大埔地震恐影響曾文水庫壽命 專家憂南部用水吃緊

暗示對晶片課稅「劍指台灣」 美學者：川普盼台積電承諾對美更多投資

相關新聞

台積電地震影響說明 初估首季將認列相關損失約53億元

台積電（2330）10日針對1月21日的地震及之後包括農曆春節期間的多次餘震提出說明，強調晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區...

台積電公布1月地震損失達53億元…首季營收目標不變 但會趨接近低標

台積電（2330）今（10）日公布2025年1月合併營收為2932.88億元，月增加了5.4%，年增35.9%。台積電同...

台達電營收／1月373.86億元、月減3.5% 為同期新高

台達電（2308）10日公布元月營收373.86億元，年成長15%，月減3.5%，為同期新高。主要拉貨動能來自AI伺服器...

鴻海營收／1月5,387億元、同期次高AI雲端產品拉貨動能強

鴻海（2317）10日公布1月營收5,387億元，歷年同期次高，年增3.16%，月減17.74%。主要是受惠AI雲端產品...

崇越科技1月營收55.5億元 創單月新高

崇越（5434）今公布1月合併營收創新高達55.5億元，月增1.8%，年增大幅成長37%。

凱碩營收／1月0.57億元、年增438.1% 市場需求大增所致

老牌電子大廠金寶（2312）旗下「小金雞」網通大廠凱碩（8059）近年持續在產品線上積極部署，隨著逐步入手相關訂單，也成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。