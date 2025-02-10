台積電地震影響說明 初估首季將認列相關損失約53億元

台積電（2330）10日針對1月21日的地震及之後包括農曆春節期間的多次餘震提出說明，強調晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響；初步估計將在今年第1季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約53億元。

台積電在10日收盤後公布1月合併營收2,932.88億元，較上月增加5.4%，較去年同期增加35.9%；同時也提出多次地震的說明。

台積電表示，台灣於1月21日0時許經歷芮氏規模6.4地震，而後（包含農曆春節期間）又有多次相當規模的餘震；台積公司晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。

台積電指出，今年第1季合併營收預期將較趨近250億美元到258億美元展望之低標。初步估計將於2025年第1季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約53億元。

但台積電表示，儘管如此，第1季毛利率仍預計介於57%到59%之間，營業利益率仍預計介於46.5%到48.5%之間。台積電強調，正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變。

台積電10日以平盤1,125元開出，終場收在1,105元，下跌20元，跌幅1.77%。