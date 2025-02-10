神達元月營收創同期新高 星際之門帶動業績續向上高飛

聯華神通集團旗下神達（3706）、神基（3005）今年元月營收出爐，受惠伺服器大客戶甲骨文（Oracle）持續拉貨，帶動神達元月營收年增168.27%，創歷年同期新高，法人預估，甲骨文身為星際之門（Stargate）計劃主要參與者之一，其訂單將持續拉抬神達今年伺服器需求，預估神達今年首季營收將優於去年同期，寫下同期新高紀錄，全年有望呈現逐季成長態勢。

神達10日公布今年元月營收76.42億元，月減9.12%，主要受到農曆春節工作天數減少影響，但仍年增168.27%，為歷年同期新高紀錄。

神達表示，1月營收年增長，主要是因為超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，另在AIoT客戶需求也增温。

展望後市，神達對今年上半年營運審慎樂觀。法人指出，神達旗下神雲科技大客戶甲骨文從去年下半年起持續拉貨，且動能延續至今年上半年，加上神達數位北美市場POS機專案自上季延續至本季，預估神達2、3月業績呈現月成長，本季營收將優於去年同期，寫下歷年同期新高紀錄。

因應甲骨文及其他北美雲端服務供應商（CSP）客戶持續拉貨，神達去年持續擴充美國伺服器產能，故此，美國總統川普對外啟動關稅戰對神達影響不大。

此外，川普日前宣布啟動星際之門計劃，未來斥資至少5,000億美元，大力發展人工智慧（AI）基礎建設，該計劃主要參與者之一正是甲骨文，也讓神達成為少數川普上任後，伺服器業務反而受惠的廠商。

法人預估，在神雲及神數今年業務皆會成長下，預估神達今年營收將持續維持雙位數增長，營收續創新高紀錄。

在神基方面，今年元月營收31.54億元，月增4%、年減4.85%，為12個月新高。

針對強固型電腦業務，神基董事長黃明漢先前表示，受惠全球國防先進戰略思維改變、軍備電子化成為趨勢，加上歐美公共安全需求穩健成長，以及公共事業、新應用布局等，帶動強固型電腦出貨，預估2025年該業務可望維持過往平均15-17%的成長。

黃明漢表示，2025年隨著PC產業需求回溫，將帶動神基綜合機構件業務雙位數成長，加上強固型電腦事業持續增長，以及車用業務回神，看好今年營運優於去年。法人預估，神基2025年營收將有8-12%年增率。