彩晶元月營收月減3.8%、凌巨月減18.1%

中小尺寸面板廠彩晶（6116）及凌巨（8105）10日公告今年元月合併營收，彩晶營收為9.43億元，較去年12月減少3.8%，較去年同期減少3.6%。凌巨營收6.49億元，月減18.1%，年減9.7%。

瀚宇彩晶公布1月中小尺寸面板出貨量共計1,264萬片，較上月減少33.6%；大尺寸及自有品牌產品出貨量共計21.1萬片，較上月減少63.8%。

彩晶10日股價下跌0.07元，成交量1,444張，收7.85元。

即將於3月21日召開股東臨時會的凌巨，將增選兩席董事。預料將引進未來大股東投資，加入凌巨董事會陣容。

凌巨母公司凸版控股株式會社董事今年1月16日會通過轉讓持有凌巨全部股權（持股比例53.1%），予聚奕投資有限公司。這項股權轉讓將分二階段進行，預計全數於今年8月下旬完成轉讓作業。

凸版控股第一次已於今年1月20日轉讓8,150萬股，第二次預定於今年8月下旬完成1億5,298萬1,757股轉讓作業。 屆時，凌巨將由日資持有的日系廠商回復到純台商角色。

展望今年，凌巨認為：工控產品將穩定成長；消費性電子可望受惠於市場回溫；車載則受到大環境及政策影響的變數多，但整體2025年展望樂觀。

凌巨今天股價維持平盤，成交量652張，收13.85元。