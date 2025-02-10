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凱碩營收／1月0.57億元、年增438.1% 市場需求大增所致

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶旗下凱碩公布1月營收。圖為金寶。記者吳康瑋／攝影
金寶旗下凱碩公布1月營收。圖為金寶。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）旗下「小金雞」網通大廠凱碩（8059）近年持續在產品線上積極部署，隨著逐步入手相關訂單，也成功在市場上打出一片天。而凱碩10日也公布，1月營收0.57億元、月減52.5%、年增幅達到438.1%，整體表現相當出色。公司日前則透露，手上緊握的有線電視新客戶DOCSIS 3.1纜線數據機（Cable Modem）新訂單已啟動出貨，這也將推升整體的營收表現。

凱碩近年持續衝刺網路寬頻、通信設備等相關產品的部署，並已成功在市場中打出一片天。而公司成立於1998年6月26日，主要產品包含寬頻纜線終端用戶設備、無線區域網路產品、同軸電纜媒體轉換器。金寶電子則在2016年時取得二分之一以上董事席次，成為擁有該公司實質控制權之母公司。而凱碩目前主要從事網通產品的 OBM/ODM 業務，產線類別包括「寬頻纜線終端用戶設備」、「網格無線路由系統」等。

凱碩在寬頻纜線終端用戶設備方面布局多年，主要產品包括，纜線數據機（Cable Modem）、纜線路由器（Cable Router）、語音閘道器（EMTA Gateway）、纜線數據機模組（Cable Modem Module）等，而網格無線路由系統則有，網格無線路由控制器（Mesh Wi-Fi Controller）、網格無線延伸器（Mesh Wi-Fi Extender）、遠端裝置管理軟體系統等。凱碩日前透露，去年接獲中南美洲有線電視客戶標案訂單，但因為當地幣值急貶，客戶將出貨交期遞延，營收不如預期，幸好同時接獲另一中南美有線電視新客戶標案訂單，並於12月啟動出貨，才推升營運表現。

對此，凱碩也直言，團隊自疫情以來，晶片缺貨、運輸問題，加上後期客戶庫存水位太高的問題，影響營運表現，原本預期去年下半年客戶庫存水位降低並未發生，因此營運表現較淡。不過凱碩也透露，近期遠端辦公及在家學習需求已有所增加，也帶動旗下各產品的銷量逐步提升，而團隊自2024年第4季開始，也接獲不少客戶下急單拉貨，由於入手這些市場需求，讓團隊營運逐步轉佳、內部目前觀察市場需求可望維持到2025年上半年。

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