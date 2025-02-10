台積電公布1月地震損失達53億元…首季營收目標不變 但會趨接近低標

台積電（2330）今（10）日公布2025年1月合併營收為2932.88億元，月增加了5.4%，年增35.9%。台積電同時公司121地震造成損害，扣除保險理賠後之相關地震損失約53億元，遠高於去年403大地震造成約30億的損失。但台積電仍未修正首季財務目標。

台積電表示，台灣於1月21日零時許經歷芮氏規模6.4地震，而後（包含春節期間）又有多次相當規模的餘震。台積電晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，但多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。

台積電表示，第1季合併營收預期將較趨近250億美元到258億美元預估值的低標，第1季毛利率仍預計介於57%到 59%之間 ，而營業利益率仍預計介於 46.5%到 48.5%之間 。公司正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變。

去年4月3日的大地震，也因震度高且造成產線中的晶圓破片為數不少，台積電在去年第2季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約台幣30億元。今年121大地震，因震度更大且餘震不斷，造成台積電認列報廢晶圓損失逾50億元。