友達營收／元月216億元 月減11.9%、年增17.4%
友達光電（2409）10日公布2025年1月自行結算合併營收為新台幣216.4億元，較去年12月減少11.9%，與去年同期相比增加17.4%。
友達去年合併營收2,802.78億元，年增13%。累計前三季毛利率8.87%，年增7.53個百分點。稅後純損46.83億元，較前年同期虧損收斂；EPS為 -0.61元。
友達將於2月13日召開2024年第4季實體法人說明會，友達去年是否轉虧為盈及今年景氣展望，將是各界關注焦點。
友達先前公告去年將台南廠賣給美光科技的處分利益約47.18億元，這項業外收益已於去年底入帳。這對去年前三季累計稅後純損46.83億元的友達而言，無疑吃下大補丸。友達去年第4季若能守住損益兩平，全年便獲利在望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言