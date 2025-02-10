友達營收／元月216億元 月減11.9%、年增17.4%

友達光電（2409）10日公布2025年1月自行結算合併營收為新台幣216.4億元，較去年12月減少11.9%，與去年同期相比增加17.4%。

友達去年合併營收2,802.78億元，年增13%。累計前三季毛利率8.87%，年增7.53個百分點。稅後純損46.83億元，較前年同期虧損收斂；EPS為 -0.61元。

友達將於2月13日召開2024年第4季實體法人說明會，友達去年是否轉虧為盈及今年景氣展望，將是各界關注焦點。

友達先前公告去年將台南廠賣給美光科技的處分利益約47.18億元，這項業外收益已於去年底入帳。這對去年前三季累計稅後純損46.83億元的友達而言，無疑吃下大補丸。友達去年第4季若能守住損益兩平，全年便獲利在望。