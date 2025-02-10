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川普關稅變數 台積電盤中跌20元台股下挫逾200點

中央社／ 台北10日電
台股今天開低震盪走低，盤中下跌逾230點。圖/AI生成
台股今天開低震盪走低，盤中下跌逾230點。圖/AI生成

美國總統川普今天表示將宣布其他關稅措施，市場擔憂對台灣半導體產品「對等關稅」變數，台股今天開低震盪走低，盤中下跌逾230點，回測5日均線約23200點，台積電下跌20元、跌幅近1.8%。法人表示，持續關注美國關稅變數和台積電赴美董事會結果。

川普「對等關稅」變數陰影持續壟罩，他表示明天將宣布對進口到美國的所有鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，也將宣布其他關稅措施。

市場擔憂川普將對包括台灣製造的半導體產品徵收關稅，台股今天盤中震盪走低，最低23245.36點，下跌232.91點，回測短期均線，股價超過千元的高價股回檔，力守「十六千金」。

權王台積電盤中跌20元，跌幅1.78%，力守1100元大關，市值蒸發新台幣5186億元，鴻海跌近1.7%，聯發科跌近3%，台達電跌1.8%，日月光投控逆勢勁揚1.5%，人工智慧（AI）伺服器概念股廣達、緯創小跌。

10時50分左右，加權指數23220.57點，下跌257.70點，跌幅1.09%，成交值約1912.26億元。電子股跌1.6%，金融穩健上揚0.45%，代表中小型股的櫃買OTC指數盤中下挫0.9%。

啟發投顧副總經理容逸燊指出，台股盤中走勢受美國關稅變數消息影響，市場氣氛觀望，川普宣布對進口鋼鐵和鋁製品課徵25%關稅，鋼鐵族群盤中相對上漲，台股後續持續關注對等關稅議題，以及台積電在美召開董事會結果。

台積電 台股 關稅

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