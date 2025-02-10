家登營收／1月3.9億元 過年家碩遞延認列業績

家登（3680）於10日公布2024年1月營收報告，集團合併營收約為新台幣3.9億元。家登提到，本月適逢過年，出貨天數少，另外子公司家碩設備配合客戶驗證進度調整，認列進度遞延，可望首季完成驗收挹注營收。家登全年營運動能仍續強，開工後在最短時間內將產能開至滿載，預先備貨，滿足客戶訂單需求，首季奠定穩健基礎，逐步開出亮眼營收，2025年有信心再創優異成績單。

展望今年整體營運規劃，台灣區域穩定成長，大中華市場晶圓和光罩傳載解決方案是集團區域營收第二大主力成長動能，家登晶圓載具搶佔新廠baseline，在舊廠亦快速攻占美、日競爭對手市佔，訂單能見度直透年底，今年挑戰50%以上成長率；日韓地區亦有重大突破，家登FOUP有機會通過韓系大客戶驗證，今年逐步貢獻營收，日本在先進製程領域有所追趕，帶動EUV Pod新需求；歐美地區EUV先進製程、先進封裝載具需求是另一股成長動能，家登站穩領導者地位，預期CoWoS系列載具將逐步發酵，家登將挾領先及市場訂價優勢，再度創造營收新高峰。在晶圓和光罩傳載解決方案領域家登具有堅實領先地位，與客戶長期緊密的合作關係之下，伴隨大客戶全球擴廠，成為其全球主力，亦吸引其他客戶跟進採用，完整世界版圖。

即使每一步都充滿挑戰，但家登強調，從未停下腳步，持續投入研發及資源，秉持著：站在未來看現在的精神，不斷深化半導體領域並開拓核心技術延伸之高毛利產業，即使面對半導體產業景氣波動或是全球局勢不穩定，家登在包含生產人力、物力等資源隨時做好準備，挑戰2025營收高峰。