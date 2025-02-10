Palantir火紅 現觀科沾光

美國資料分析巨頭Palantir爆紅，綜觀台灣上市櫃企業，電信數據分析商現觀科（6906）行動網路優化定位平台技術（CovMo）可透過AI大數據分析，協助目標定位、精準打詐，目前正與沙國政府洽談合作，其AI打詐技術與Palantir的即時情報和定位分析等AI軍事應用相似，被市場視為「台版Palantir」。

Palantir以AI工具協助數據整合與分析能力，幫助美國軍方追蹤恐怖活動、預測軍事行動和優化國防決策，過去主要應用於國防與情報部門，近年來商業業務比重也快速成長。

Palantir於4日公布上季財報，營收與獲利均優於市場預期，財測也令市場驚豔，過去一周股價狂飆34%，更被市場視為「AI與技術革命的推動者與領導者」。現觀科沾上「Palantir光」，近期股價同步強勢，上周五（7日）漲5.4%、收164.5元，累計金蛇年開紅盤以來，股價大漲逾24%。

Palantir爆紅，市場積極尋找「台版Palantir」。現觀科以AI深度學習分析大數據，洞察手機用戶移動行為，藉此協助打詐應用，與Palantir同樣透過AI大數據分析，進行定位追蹤，因而被市場點名最有「台版Palantir」的架勢，兩家公司主要差別在Palantir透過衛星影像定位，現觀科則以基地台做定位。

現觀科CovMo產品先前已在中東取得沙國前兩大電信業者大單，目前正在與第三大電信業者洽談中，未來有機會獨占市場。據了解，沙國政府對現觀科的AI打詐應用相當感興趣，由於現觀科與沙國電信業者合作關係密切，拿下大單機率升高。

除CovMo產品開拓新應用外，現觀科也提供客戶CovMo產品AI套件加值服務，正進行新加坡電信業者委託的大語言模型開發專案，協助模型壓縮，與大陸AI新創公司DeepSeek做法類似。

DeepSeek主要利用FP8取代FP32的模型量化技術，現觀科採用的大語言模型量化技術為Int4，針對客戶提供的60至70億個參數，進行量化與修減，若專案順利開發，預期未來現觀科所有AI系統都將以聊天機器人的形式，提供客戶使用，有助產品擴散至更多客戶端。

現觀科看好，今年在各個地區布局陸續開花結果下，受惠人口紅利商機，營運將較去年成長。