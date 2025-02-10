全球市場觀測站／新興主權債、邊境債 帶勁

美國暫緩對加墨的關稅政策，加上經濟數據顯示美國景氣具韌性，上周美股震盪走高；債市受惠於美債殖利率回跌，信用債出現反彈，法人認為，新興主權債與邊境債殖利率高、基本面持續轉佳，長期表現亮眼，後市亦持續正向看待。

野村投信指出，近期影響美股的主要因素包括美國政策方向、企業財報與財測以及經濟數據。美國對加拿大與墨西哥的25%關稅延後實施一個月，對中國貨物加徵10%關稅的政策已生效，而中國政府也祭出反制的措施。關稅政策是川普競選時的政見，市場對此已有心理準備，預料對於股市影響有限。

上周香港股市表現亮眼，恒生指數單周漲幅達3%，恒生科技股指數上漲逾7%更佳。野村投信指出，中國的AI新創企業推出的DeepSeek橫空出世，一度衝擊美國股市，也帶動陸港AI相關類股表現，許多專業外資機構亦看好陸股。不過，美國關稅措施以及相關禁令仍持續進行，對於中國經濟與企業影響仍需要觀察。

就科技股發展來說，較低的AI訓練成本不是件壞事，反而有機會增加企業採用AI的需求，從而帶動整體硬體需求，更高效的訓練方法也不代表需要較少的計算能力，企業想不斷發展更強性能的AI，高效訓練方式與強大的晶片缺一不可，兩者應該是相輔相成的。因此長期而言，科技股成長潛力持續看好。

債市方面，近期美股走勢轉趨震盪，債市吸引避險資金流入，美國公債殖利率回跌。上周新興美元主權債與邊境債券指數均有不錯的表現，今年以來漲幅也居領先地位。雖然市場擔心美國關稅政策對於新興經濟體的影響，不過相關情緒多已反映，且長期隨美國經濟放緩、失業率上升，聯準會降息趨勢不變，美債殖利率可望進一步回落，預期殖利率曲線終將趨於陡峭並且整體下移，依舊有利債市多頭發展。