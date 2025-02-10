二檔美股商品 明掛牌

隨著美國總統川普上任宣示美國進入「黃金年代」，帶動美股再現投資熱潮；截至7日，17檔美股ETF規模達2,208億元。11日還有兩檔美股ETF要掛牌上市，分別是中信NASDAQ（009800）及中信美國創新科技，將帶動美股ETF的投資規模持續增長。

2023年底美股ETF有16檔，規模1,022.7億元、2024年底雖同為16檔，規模已大幅成長至2,038.7億元。2025年1月9日野村美國研發龍頭掛牌上市，投資人投資美股ETF有更多選擇，再加上中國信託投信的兩檔，今年就有三檔美股ETF新兵報到。

觀察個別美股ETF，有五檔破百億元，又以富邦NASDAQ規模最大，有510.22億元，統一FANG+達430.25億元、復華富時不動產379.41億元、國泰費城半導體340億元、元大S&P 500達317.74億元。

中國信託投信表示，春節期間全球資本市場紛擾，美國科技股受中國新創公司DeepSeek的開源AI模型震撼，致美股回檔；隨後美總統川普宣布對加拿大、墨西哥與中國加徵關稅，雖未立即對加、墨開徵，但雙方勢必長時間談判，市場不確定性提高，壓抑全球股市表現。

不過，整體AI市場仍有巨大增長空間，特別在雲端基礎設施和推論需求方面。近期科技巨頭公布財報多數優於市場預期，未下修今年營運展望，甚至擴大資本支出，顯示科技股展望仍佳。

富邦投信指出，富邦NASDAQ追蹤NASDAQ 100指數，指數成分股獲利成長，多來自新創業務發展，躍整體經濟成長主要動力，一籃子買進世界新經濟，同時掌握AI、半導體、未來車及元宇宙等強勁商機。