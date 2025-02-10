五檔月月配ETF 本周除息

2月ETF除息秀緊鑼密鼓登場，本周共有五檔ETF陸續在11日、12日、13日除息，全為月月配ETF，有兩檔高股息ETF、三檔債券ETF，其中，以群益優選非投等債單月配息率0.67%最高。

從除息時間觀察，統一台灣高息動能將在2月11日每受益權單位除息0.05元，換算單月配息率為0.35%；同日，凱基A級公司債每受益權單位也將除息0.079元，換算單月配息率為0.52%。

接著，12日輪到大華投等美債15Y+每受益權單位擬除息0.05元，換算單月配息率為0.502%。

13日則是由群益投信的群益科技高息成長每受益權單位擬除息0.025元，換算單月配息率為0.27%；群益優選非投等債每受益權單位擬除息0.07元，換算單月配息率為0.67%。

進一步來看這五檔月月配ETF的配息情況，群益優選非投等債是目前唯一一檔沒有調降配息金額的ETF，掛牌以來連續四個月都開出0.07元金額，換算單月配息率平均0.67%。

2月ETF除息由元大台灣價值高息在6日打頭陣，每受益權單位除息0.03元，換算單月配息率0.32%，當日完成填息，意味參與除息的投資人股息以及價差都有賺到。

就投資人關注的月月配高股息ETF配息來看，元大台灣價值高息和統一台灣高息動能已經連續兩個月開出一樣的配息金額，而群益科技高息成長2月配息則明顯較1月的0.041元減少，將於2月11日公告實際除息金額。

法人分析，由於近期台股表現承壓，導致資本利得部分受影響，所以，部分高股息ETF的配息也有所調整；然而進入降息的高股息ETF在台股除權息旺季來臨前將無法累積可分配收益，也就是說，短期內息收恐難以提升。

提醒投資人，參加ETF配息時須留意配息率不代表報酬率，ETF領到的企業所發放股利或是領到的債息，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。