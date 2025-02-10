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台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

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主動式科技基金 抗震

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

Factset對標普500企業最新預測統計，科技產業2025全年獲利與營收年成長將達15.2%及11.6%、大幅領先整體標普500企業整體的10.1%及4.8%。

此外，美國主要雲端服務廠商紛紛宣告資本支出仍維持雙位數增長步調，逐漸降低AI產業陰霾，建議在指數震盪之際，擇優布局主動式科技基金。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，Deepseek提供新的方案讓小型新創公司可不受制於高價晶片來開發自己的軟體，不僅有利於軟體類股，也將加速AI終端應用發展。

惟AI應用持續發展下，最終仍必須仰賴先進半導體技術，意即AI產業長期趨勢不會繞過把持關鍵技術的美國大型先進半導體企業及其產業鏈。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出，1月底川普宣布未來四年將投資額高達5,000億美元的AI大計畫，預計成立「星際之門（Stargate）」公司，並將在德州興建大型AI資料中心及發電設施，主要軟、硬體半導體廠皆是該計畫首要技術供應廠，顯示川普政策旨在確保美國於AI研發製造上保持領先地位，對美國企業相對有利。

預料第1季末美國產業政策將更清晰、進而使盤勢趨穩，期間若因消息面產生大幅震盪將可視為逢跌承接川普政策受惠股的好機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，美股企業陸續公布去年第4季財報，就已公布財報的標普500企業來看，獲利優於市場預期的比例達75%，其中金融、通訊服務產業平均獲利超出預期的幅度領先各產業，整體來看，企業營運仍屬穩健。雖然近期川普關稅新政引各界關注，不過，在基本面支持下，加上川普政策立場以美國為優先，中長期而言對美股仍正向看待。產業方面，隨著AI應用層面擴大，相對看好軟體應用公司與能利用AI技術變現的企業之股價表現。

AI 半導體 美國

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