台股AI ETF 逢低布局

DeepSeek發表衝擊人工智慧（AI）供應鏈一度大跌，不過，投信法人認為，DeepSeek不會改變AI趨勢，反將帶動更廣泛AI產業產值成長，並推升台股獲利，且2025年台股預估獲利成長可達二位數，因此台股拉回即是買點，當中的台灣AI概念股業績成長看俏，建議逢低布局台股AI ETF。

台新臺灣AI優息動能ETF（00962）研究團隊表示，台積電法說釋出大好消息，為AI成長帶來強心針，台積電財測公司預估2025年第1季銷售額250至258億美元，優於市場預估的244.3億美元；預估毛利率為57%至59%，2025年全年資本支出高達380~420億美元，大幅優於外資券商預期。此外，市場估計，2025年美國四大雲端服務廠（CSP）資本支出將首度突破3,000億美元達3,012億美元，2023～2026年年複合成長率達30%，進一步確認AI長線成長動能。

台股2025年獲利年增率預估

台新投信指出，美元與科技股互相依存，美元強勢下，美國優先及美國製造將拉升大型科技公司投資量能，台灣相關供應鏈受惠趨勢明顯，雖關稅風險存在，但整體來說，川普政策對台利大於弊，預期2025年度波動加大，但若有拉回，可望為布局良機。

對於操作建議，有鑑於台灣AI供應鏈發展及獲利表現有機會持續成長，建議可優先布局聚焦在AI概念股的台股ETF，掌握一籃子績優AI股後市多頭行情。

凱基台灣AI 50ETF經理人施政廷表示，DeepSeek演算法帶有明顯技術革新，可望帶動長期AI技術能力向上提升，帶動低階GPU增量；但高階GPU受惠軍事、科技研發領域具備高進入門檻，價格與數量未受影響。

施政廷認為，DeepSeek崛起短期雖引發市場對AI產生疑慮，但台股AI晶片先進製程相關供應鏈優勢地位未受影響，AI相關營收台股占比邁入今年也將持續成長，預期去年各產業表現百花齊放的台股，邁入今年將轉成AI族群相對一枝獨秀的局面。

在台股2025年GDP年增長逐季墊高的預期下，台股可望先蹲後跳，上半年區間震盪機率高，可逢低伺機分批布局AI長線趨勢商機，並聚焦設定營收門檻確保成分股AI純度、並搭配台股淡旺季切換股利與動能選股指標的AI概念ETF，以提升成分股競爭力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。