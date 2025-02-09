快訊

台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

辣椒推新手遊 業績吃補

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲營運商辣椒（4946）旗下人氣手遊《大航海時代：傳說》上市後傳出捷報，推升元月營收衝上2,930萬元，月增483.5%、年增逾14倍，2月將完整貢獻業績，預料營運將維持高檔，首季財報有望轉虧為盈。

辣椒董事長鄧潤澤指出，《大航海時代：傳說》上市當天不到12小時業績就突破百萬元，且單日最高業績來到200萬元，顯見頗受市場青睞，並挹注元月營收成長，預期上市一個月業績貢獻將達5,000萬元，是今年首季業績成長的關鍵動能。

據悉，《大航海時代：傳說》是日商光榮特庫摩授權開發的手遊，辣椒取得代理權，該遊戲先前在PC端就是由辣椒營運，至今營運邁入第16年，手遊版本上市後，辣椒對於遊戲內容以及行銷操作相當上手。

展望未來，鄧潤澤透露，集團旗下碩辣椒自行開發的《純潔的魔法少女》開發進度已達八成，預計下半年在台港澳市場上市，也積極尋找東南亞、日本等代理商，若能將產品銷售出去，將挹注辣椒營運成長。

辣椒歷經多年磨劍後，新手遊在市場上一鳴驚人，不僅基本面出現翻轉，後續也還有新產品等著上市。

此外，辣椒也跨足IP咖啡店經營，先前首家店面已與人氣IP《第五人格》合作，吸引不少粉絲。

手遊 辣椒

延伸閱讀

寒流來襲全台猝死案例增 醫曝最危險「1取暖方式」恐致命

天氣冷吃什麼才能保暖？營養學者授10種吃了能抗寒的食物

2025台北國際書展／《神明便利商店》跨域發展不設限，謝東霖談手遊、玩具、影集新計畫

被封世紀渣男！男星形象全毀淡出演藝圈 超慘現況曝光

相關新聞

弘塑營收 寫最旺元月

半導體濕製程設備大廠弘塑（3131）昨（9）日公告元月營收3.71億元，雖因工作天數較少而月減24.4%，仍是歷年最旺的...

意德士元月營收月增12%

受惠於半導體晶圓廠客戶產能利用率攀升，意德士（7556）公布元月合併營收為6,200萬元，逆勢創新高，月增12.6%，年...

先進光元月營收月增2% 樂觀車用

鏡頭廠先進光（3362）昨（9）日公告元月營收3.66億元，月增2.5%，但較去年同期減少5.1%。先進光看好，今年車用...

永續報告書編製 有幫手

櫃買中心於ESG數位平台正式推出「輔助產製永續報告書功能」，助力上櫃公司完成永續報告書編製。配合金管會發布「上市櫃公司永...

發布溫室氣體盤查指引

櫃買中心為協助上市櫃公司執行溫室氣體範疇3盤查，以順利接軌IFRS永續揭露準則，偕同臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所及臺灣...

辣椒推新手遊 業績吃補

遊戲營運商辣椒（4946）旗下人氣手遊《大航海時代：傳說》上市後傳出捷報，推升元月營收衝上2,930萬元，月增483.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。