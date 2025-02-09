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逸達前列腺癌新藥 跨步

經濟日報／ 記者邱馨儀/台北報導

新藥公司逸達（6576）昨（9）日公告，該公司授權夥伴長春金賽藥業向中國國家藥品監督管理局 （NMPA）提交前列腺癌新劑型新藥亮丙瑞林注射乳劑上市許可申請，未來若通過，將可望為銷售業績加分。

根據公告，逸達開發的抗前列腺癌藥「亮丙瑞林注射乳劑」（即CAMCEVI 42 毫克六個月緩釋劑型），主要用於治療成人晚期前列腺癌，正由授權夥伴長春金賽藥業，已向中國國家藥品監督管理局申請新藥上市許可申請（MAA）上市許可。

逸達在公告中指出，在日趨高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升。根據全球癌症資料庫GLOBOCAN統計，前列腺癌是全球男性第二大常見的癌症，2022年全球男性約一千萬個癌症新例中，有14.2%是罹患前列腺癌，其中，中國大陸約佔9%，即每年約13.4萬個前列腺癌新例。根據中國貝哲斯諮詢統計分析，2023年全球亮丙瑞林（leuprolide）市場價值約人民幣172.13億元（所有適應症），中國亮丙瑞林市場規模約人民幣56.63億元，預估2029年全球將達到人民幣238.22億元，預估複合年增長率約5.1%。

逸達說，該公司的CAMCEVI 42毫克係以獨家的緩釋針劑平台技術研發之預充填式六個月緩釋針劑，改善30年來高活性柳菩林針劑需人工混合的技術挑戰所造成之不便及可能的使用缺失。

逸達元月合併營收約新台幣1,114萬元，年減66%，合併營收包含美國終端市場1月之銷售分潤955萬元，以及依CAMCEVI三個月劑型美國藥證申請委外顧問進度所認列勞務收入159萬元。

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