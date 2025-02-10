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台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

廣達衝刺智慧醫療

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

廣達（2382）衝刺AI伺服器代工業務之際，同步將AI導入智慧醫療領域，打造出多款涵蓋AI的醫療應用產品，衝刺業績。

因應智慧醫療結合AI大商機，廣達集團主要負責智慧醫療布局的BU12團隊已制訂「提高效率」、「改善診斷」、「增強醫療保健可近性」、「風險預測」等四大目標，持續推各種進階應用新品。其中，「提高效率」目標打造出各種能自動執行日常、重複性醫療任務的硬體設施，並藉此實際提高國內各大醫療院所的服務效率。至於「改善診斷」則是要透過搭載最新技術的硬體，協助醫療專業人員更準確、快速完成診斷任務。

廣達透過集團AIoT能量，已打造出「心電圖量測儀、無限數位聽診器」等硬體應用，透過雲端連網的特性，將一部分資料交給AI處理，並透過AI技術讓很多以前無法實現的生活成真。

據悉，廣達目前智慧醫療已有多項AI應用成果獲國內醫療院所採用，隨著相關應用陸續落地，法人看好有助擴大廣達營運。

AI 廣達

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