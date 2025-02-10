Switch 2訂價親民化 搶攻市占
任天堂Switch 2即將問世，外界關注新機價格。對此，任天堂社長古川俊太郎透露，「新機價格將積極考慮用戶所期望的可負擔性」，暗示Switch 2漲價幅度不會太大，將維持親民化策略，藉此以量取勝，搶攻市占率，助攻供應鏈出貨。
綜觀目前市面上家用遊戲主機與電競掌機，Switch售價確實較低，外界推估Switch 2應該不會超過400美元（約新台幣12,781元），雖較上一代上漲三成，但以遊戲主機而言仍相當便宜。
業界指出，隨著遊戲市場競爭日益激烈，Switch 2若價格太高，願意埋單的玩家肯定減少，因此任天堂選擇持續走親民化策略，有助銷售量持續放大，而利潤只需要靠遊戲軟體賺回即可。
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