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台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

資服業「富爸爸」 順風前行

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

DeepSeek風暴推升軟體需求，不僅美股AI數據公司Palantir大漲，台股資訊服務業者也成盤面亮點，上周零壹（3029）、資通等資服股走勢凌厲，佳世達、台灣大、緯創、大聯大、仁寶、台達電等集團當上軟體公司的「富爸爸」，值此AI浪潮，更可望順風前行。

綜合台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，看好未來在AI訓練成本降低，以及模型縮小下，將有利於加速邊緣AI（Edge AI）應用發展，刺激PC、手機等終端消費產品需求。DeepSeek凸顯在快速發展的AI技術中，所暴露的資安問題，企業和政府勢必也會更加重視數據安全和隱私保護，加強基礎設施的安全性，相關資安、軟體服務廠望可望受惠。

中國大陸AI新創DeepSeek發表的低成本AI模型，證實硬體並非提高AI效率的惟一因素，軟體扮演的角色也相當吃重。鴻海董事長劉揚偉日前疾呼，全球軟體產業約2兆美元，比半導體產值還大，但台灣占比不到1%，硬體成功的公司都有強大的軟體作為後盾，台灣應著重軟體發展。鴻海已在高雄設立「鴻海高雄軟體研發中心」，將做為集團發展智慧城市、智慧製造、智慧電動車三大平台的重要後盾。

除老字號的資服業者，近日股價表現亮眼的邁達特，是佳世達大艦隊成員，法人看好邁達特在雲服務、資安應用銷售增溫，加上海外子公司持續優化，今年營運可望優於去年，持續回饋母集團。台灣大哥大則是在去年以鉅額交易方式，持有精誠11.86%股權。

AI 軟體 鴻海

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