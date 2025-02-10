一周盤前股市解析／紡織鞋材、航空航太 吸睛

台股上周五（7日）在鴻海（2317）、廣達領軍，AI族持續反彈，帶動類股翻紅收高，終場以紅K上漲161點、收在23,478點；市場法人指出，大盤開低緩步震盪墊高收連四漲，距回補紅盤空方缺口一步之遙，均線架構持續扭轉翻揚，建議續依個股技術面換股操作因應。

統一投顧協理陳晏平表示，中國大陸DeepSeek出世及美國總統川普對各國陸續祭出關稅，干擾台股農曆年後盤勢，隨著Google提高今年資本支出及部分關稅暫緩，台股也出現反彈，站上所有中、長期均線，並回補新春第一日的缺口逾三分之二。

惟近前高後，市場觀望氛圍轉濃，成交量能萎縮，資金由權值股輪動至中小型題材股。在關稅議題仍持續延燒下，台股維持偏多的區間震盪，操作上，建議汰弱留強，選股方向以紡織鞋材、航空航太、內需消費及消費IC、AI PC與顯卡，及高殖利率的營建等族群為主。

第一金投顧協理黃奕銓指出，台股連日攻高下，已收復開紅盤日下跌的大部分跌幅，且外資淨空單下滑，短期內型態成短多整理格局，盤面較有表現族群仍圍繞在DeepSeek帶來相關應用領域，加上美國主要雲端服務廠商亦紛紛宣告資本支出仍維持雙位數增加步調，逐漸降低AI產業陰霾，且AI的成本降低，將提升整體AI晶片的總需求，受惠族群如ASIC、邊緣運算商機PC與NB等產業，短中線觀察26日輝達法說會給予的方向。