亞德客目標價喊到1,250元
摩根大通（小摩）最新報告指出，亞德客-KY（1590）過去三個月表現低於同業，電池及太陽能需求疲弱的阻力現已減緩，加上電子產業需求改善、傳統產業及汽車製造商的股權增加，以及線性導軌定價競爭激烈，因此看好後續表現，給予評等「優於大盤」，目標價由1,000元上調至1,250元。
小摩表示，大陸氣動元件市場需求回升，亞德客-KY的日出貨量自去年第4季起到2025年都有所提升，主因iPhone設計變更以及大陸對家電和電子產品補貼；加上電池產業將於2025年改善，且在2024年前三季對太陽能產業的曝險度已降低。
另外，因《兩岸經濟合作架構協議》取消，對2024年下半年營運造成衝擊；相關產能仍在轉移至大陸，預期2025年下半年起影響應該會減弱，有利利潤率提升。
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