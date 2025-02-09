上銀、大銀微 四檔耀眼

台股近日表現強勢，AI發展百花齊放，包括機器人也成為市場關注焦點，其中機器人概念股上銀（2049）、大銀微系統（4576）表現亮眼，發行券商建議，對於機器人概念股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

DeepSeek的出現使得AI模型訓練成本下降，AI服務的成本、價格也會跟著下降，將加速AI服務的使用率、滲透率快速上升，AI應用可以更快速落地，AI產業生態系從雲走向端是必然的趨勢，推動AI手機、PC、機器人、工業4.0、電動車或其他Edge AI等應用。

近來整體自動化市場訂單能見度逐漸提升，日本工具機廠接單已見增溫，加上近期各國央行陸續將有降息動作，有助企業增加資本支出，預估包括美國、日本、東南亞、台灣、印度等地相關業者的營收成長性均佳。

上銀1月合併營收19億元、年增5.5%，為連五個月年增率正成長，主要受惠半導體產業出貨較明顯增長。而針對美國製造優先帶動的市場前景，上銀也規劃在美國擴大機電產品與機器人整合服務等業務，就近搶攻商機。

法人表示，上銀在高階產品、機器人的業績前景而言，出貨動能除來自半導體、自動化、大型基礎建設、航太相關設備外，晶圓機器人、醫療機器人、迴轉工作台等產品領域成長性亦可期。

大銀微系統去年12月合併營收2.36億元，月增17.94%、年增63.2%。去年第4季合併營收6.19億元，季增3.6%、年增13%。累計2024全年合併營收22.53億元，年增3.8%。

權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可選價內外20%以內、逾90天的商品介入。