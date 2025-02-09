保瑞、美時 押中長天期

美國總統川普計劃對藥品等課徵關稅，目的重塑美國供應鏈，台廠保瑞（6472）、美時（1795）可望受惠於轉單效益，後市可期。看好展望的投資人可挑選價外程度在15%以內的中長天期證權。

保瑞2024年併購美國百年製藥公司Upsher-Smith Laboratories（USL），旗下Maple Grove廠擁有年產能達35億劑口服藥，是美國單一最大口服固體製劑廠，目前產能利用率僅約30%，2025年將迎來多項併購效益顯現，主要成長來自USL貢獻。

保瑞的委託開發暨製造服務（CDMO）業務涵蓋藥品開發、製造、包裝等，代工的藥品在疫情期間需求量穩定甚至增加，間接受惠於防疫需求。2024年CDMO業務已超越原訂目標，商業銷售業務穩定成長，高毛利產品占比持續提升。保瑞相關權證包括保瑞群益46購03（059333）、保瑞國泰45購02（051591）。

美時部分藥品已在美國生產，因此不受關稅影響，美時血癌藥可能需轉移至美國生產製劑。若美國課徵藥品關稅，2026年1月底原廠藥專利到期後，學名藥價格降幅可能減少。美時血癌藥物「LENA」在美市場銷售續成長，儘管2024年已完成出貨，但預期2025年和2026年將維持成長趨勢。

美時積極擴展其創新藥品管線，預計於2025年推出多款新藥，涵蓋血癌、抗炎及癌症治療等多個領域的specialty pharmacy跟specialty clinic的合作關係繼續存在。今年第1季可認列在越南收購「 Alphachymotrypsine Choay 」藥物銷售額。該項治療藥物在越南廣泛使用。美時相關權證包括美時群益46購02（061173）、美時凱基47購01（040914）。