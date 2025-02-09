台積、均華 認購發威

台積電（2330）調高2025年資本支出，加上先進製程需求強勁，台積電及均華（6640）等相關概念股均將受惠。法人建議，可趁股價震盪修正之際進場布局。

法人指出，隨著半導體製程技術演進，推升記憶體、封裝、邏輯客戶投入資源進行研發與擴廠。晶圓廠產能利用率回升，半導體業者接單強勁，產業明確復甦。美國半導體產業協會（SIA）資料顯示，2024年11月全球半導體銷售金額578億美元，月增1.7%、年增20.5%，創歷史新高，去年前11月銷售金額成長至5,605億美元、年成長19.1%。

台積電上修CoWoS產能規劃，市場預估台積電2025年將再擴增3.5萬片產能，對CoWoS設備供應鏈為正向訊號，看好黏晶機均華、濕製程設備商、點膠機廠商，也亦看好ASML供應鏈廠商營運動能。

台積電2024年全年資本支出297.6億美元，略低於原本預期的300億美元；2025年全年資本支出380億至420億美元，大幅優於外資券商與本國投顧法人預期。

台積電上周五股價上漲10元收在1,125元，近日表現恐受上周五ADR股價下跌2.08%、美國總統川普打關稅戰、宣布對中國大陸IC設計公司封裝白名單等事件影響，但法人認為，儘管台積電股價短線不排除再回測金蛇年開春低價，但後市股價仍將彈升，中長多格局不變。

半導體設備廠均華產品線以先進封裝精密取放設備為主，包含晶粒挑揀機和高精度黏晶機。均華受惠先進封裝市場大幅成長，加上志聖和均豪的資源支援，2024年營運高度成長，總營收達24.42億元，創下新高，年增105.57%，稅前盈餘5.2億元，創下新高，年增3.4倍，每股盈餘約18.4元。均華上周五股價連收三根紅K，上周五收499元。

權證發行商表示，投資人如看好台積電、均華等個股投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。