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台積電11日在美開董事會 市場關注擴廠布局

創意 二檔活跳跳

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

創意（3443）業務著重在NRE和Turnkey，大部分客戶為系統客戶，從開發到量產一起合作，客戶黏著度高，因此營收和毛利率也較同業穩定。

創意2024年合併營收250.44億元，年減4.5％，是歷史次高；去年每股純益25.75元。法人預估，2025年有機會賺超過三個股本。

在AI模型訓練和推論成本下降，有助降低更多公司進入AI的門檻，AI應用成長速度加快，有助於ASIC需求；帶動公司有望獲得更多新的ASIC專案。而加密貨幣市場熱門，創意在手的加密貨幣專案三個以上，預期2025年各專案將挹注營收表現。

投資人可挑選價外15%以內相關權證，如創意兆豐46購01（058048）、創意元大46購10（062346）。 （兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收

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