大立光1月營收年增10.6% 法人按讚後市營運

大立光（3008）公布1月營收月減12.2%、年增10.6%，優於市場預期中，法人機構認為，隨 iPhone SE4鏡頭持續出貨，預期2月營收持穩，且在中國政府手機補貼、推升手機淡季銷量上揚下，看好後市營運表現，預估全年每股獲利（EPS）181元。

法人機構表示，展望大立光今年第1季營運，iPhone16降價進入中國政府手機補貼名單中，淡季中推升銷量較同期成長，加上iPhone SE4主鏡頭出貨，營運淡季不淡；Android旗艦機受惠於中國政府手機補貼政策，銷量較同期成長30%以上，可望延續高階機鏡頭出貨動能，預估全季營收143億元，季減21.4%，稅後淨利52.4億元，季減39.5%，EPS約39.2 元。

展望2025年，預期Apple Intelligence陸續導入全球iPhone，2025年在多款新機推動下，iPhone銷量可望來到2.5億支的水準，此外，新機鏡頭規格皆持續升級，可望提升ASP，帶動iPhone鏡頭營收上揚；Android陣營方面，雖然旗艦手機晶片進入3nm製程，導致手機價格上漲2~8%而壓抑銷量，但年初中國政府實施手機補貼，有助於延續上半年手機銷售動能，預估2025年營收666.6億元，年增12.1%，稅後淨利242.1億元，EPS181.3元。

中國政府手機補貼推升手機淡季銷量上揚，Android旗艦機與iPhone16皆有受惠，加上iPhone SE4以及iPhone 17 Slim新機帶動相關鏡頭營收成長動能，iPhone在2025年多款新機推動以及光學鏡頭升級路徑明確，下半年鏡頭營收成長可期。