欣興1月營收月增1.9% 後市向上

載板龍頭欣興（3037）昨（8）日公告今年1月營收94.94億元，月增1.9%、年增3%。法人看好，欣興今年業績有望受惠美系客戶新一代AI伺服器即將出貨，營運向上無虞。

針對市況，欣興預期印刷電路板（PCB）大環境要到今年下半年才會好轉，載板市場會比大市場提早三到四個月好轉。AI應用表現持續突出，欣興預計今年會有更好的表現，AI占比也會逐漸提升。

法人推估，AI應用提升欣興產能利用率，AI占產品應用比重同步拉升。外資點出，在DeepSeek降低推論成本下，邊緣運算AI需求可望受惠，除降低CSP業者採購高階GPU需求的急迫性，亦加快邊緣端應用普及，有機會在今年今年看到PC、行動裝置導入AI與規格升級趨勢，並採用更多高階HDI與載板，助攻產品出貨量。