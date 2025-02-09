精測、力旺、友達、穩懋談展望

科技大廠陸續召開法說會，半導體測試介面廠精測（6510）、矽智財（IP）廠商力旺（3529）將在12日舉行，面板大廠友達（2409）、砷化鎵大廠穩懋（3105）則在13、14日，屆時將釋出最新的營運展望。

針對市況，精測認為，在可預見的未來，AI應用需求強勁正加速HPC相關晶片更新迭代，公司高速測試板因應客戶需求亦快速推陳出新，今年首季開始供應次世代HPC晶片所需測試板。

精測今年元月營收3.81億元，雖然月減15.5%，仍是歷年同期最佳，年增63.1%。公司補充，惟受春節連續假期導致工作天數減少影響出貨及營收認列，預期受到季節性因素影響的業績，將自本季底恢復成長動能。

力旺方面，去年合併營收為36.05億元，年增18.2％，不但重回成長軌道，也再度刷新年度業績紀錄。該公司去年前三季每股純益為17.68元，外界估計其去年賺進二個股本以上應無虞。

力旺先前提到，隨著技術開發已跟進到2奈米製程，晶片導入也進入3奈米製程，而5／6／7／12／16奈米製程方面，在過去累積的設計定案也陸續進入量產，及先進製程對安全性IP的需求愈來愈強，因此營收成長空間還非常大，對未來非常有信心。

友達部分，去年合併營收2802.78億元，年增13%。累計前三季毛利率8.87%，年增7.53個百分點。稅後純損46.83億元，較前年同期虧損收斂；每股稅後純益（EPS）為-0.61元。

友達日前公告去年將台南廠賣給美光科技的處分利益約47.18億元，這項業外收益已於去年底入帳。法人說明，這對去年前三季累計稅後純損46.84億元的友達而言，無疑吃下大補丸。友達去年第4季若能守住損益兩平，全年便獲利在望。

友達將於2月13日召開2024年第4季實體法說會，友達去年是否轉虧為盈及今年景氣展望，將是各界關注焦點。

從穩懋業績表現看，今年1月營收11.77億元，月減4.3%、年減22.2%。論及景氣，穩懋曾說，雖然手機客戶庫存水位較去年已健康許多，但去年來終端市場需求一直受地緣政治及中國大陸經濟下滑的因素影響，相當考驗上、下游供應鏈的應變能力，若稍有不慎，很可能對業績衝擊更大。（記者李孟珊、陳昱翔、李珣瑛、鐘惠玲）