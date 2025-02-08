辛耘營收／1月8.89億元 月增12.6%、年增20.9%
再生晶圓暨半導體設備廠辛耘（3583）8日公告今年1月營收達8.89億元，月增12.6%、年增20.9%，創歷年同期單月新高紀錄。
辛耘為設備與再生晶圓供應商，主要營運業務大致可劃分成製造業務及代理設備。自製設備部分，CoWoS設備相較於同業取得更多訂單，隨著大客戶南科新廠產能即將在年底到位，相關設備預計本季底至第2季交機，意味將進入新一波交機高峰。
法人指出，加上暫時性貼合及剝離設備在先進封裝領域也有新斬獲，看好該業務出貨今年維持倍數成長。
此外，先進製程趨勢同步帶旺再生晶圓需求，晶圓代工也擴大委外釋單，辛耘亦有望受惠，法人進一步說，今年下半年公司每月將再開出5~6萬片新產能。
業界認為，伴隨半導體業者產能利用率回升，儘管部分產業如化合物半導體資本支出較為保守，但評估辛耘將持續獲得新客戶設備代理權，加上大陸半導體產業資本支出態度積極，代理業務2025年營收力拚年增破三成。
整體來說，展望後市，法人正向看待該公司旗下三大產品線銷售均正向，2025年首季營收續揚，全年有望首度站上百億大關、再戰新高。
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