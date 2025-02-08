欣興營收／1月94.94億元 月增1.9%、年增3%
載板龍頭廠商欣興（3037）8日公告今年1月營收為94.94億元，月增1.9%、年增3%。法人看好，欣興今年業績表現有望受惠美系客戶新一代AI sever即將出貨，營運向上無虞。
針對市況，欣興預期PCB大環境要到 2025 年下半年市場才會好轉，而載板市場會比大市場提早3、4 個月好轉。
至於AI應用在市場中表現持續突出，欣興預計今年會有更好的表現，AI占比也會逐漸提升。法人推估AI應用將推動欣興2025年在HDI以及ABF載板的產能利用率的提升，AI占產品應用比重同步拉升。
另外，外資點出，在DeepSeek降低推論成本下，邊緣運算AI需求可望受惠，在DeepSeek相關技術的突破，除了降低CSP業者採購美系大廠高階GPU需求的急迫性，亦加快邊緣端應用的普及，有機會在2025年看到PC、行動裝置導入AI與規格升級趨勢，並採用更多高階HDI板與載板，將助攻欣興ABF載板、HDI板在消費性產品的出貨量。
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